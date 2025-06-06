مجلة أمريكية تؤكد: روسيا لن تهاجم الناتو

في وقت سابق، أعلن رئيس اللجنة العسكرية في الناتو، روب باور أن الحلف مستعد لصراع محتمل مع روسيا.
ويشار إلى أن روسيا تنفي دائما مزاعم بعض زعماء الدول الغربية، في أن روسيا تعتزم مهاجمة دول الحلف.
وكان الرئيس بوتين قد قال في وقت سابق، إن روسيا ليست بصدد قتال دول الحلف، وهذا مجرد هراء، حيث أن الفارق في الإنفاق العسكري كبير.
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