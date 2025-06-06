مجلة أمريكية تؤكد: روسيا لن تهاجم الناتو

الوكيل الإخباري- قالت مجلة The National Interest الأمريكية إنه ينبغي على السياسيين الإعلاميين الذين يتحدثون عن "التهديد الروسي" ويهددون باندلاع حرب عالمية ثالثة، أن "يكبحوا من اندفاعهم".

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وأضافت المجلة في مقالتها، أنه لا يوجد سبب يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتصعيد الصراع، لأن روسيا تنتصر أصلا في المواجهة المسلحة مع أوكرانيا.