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مجلة أمريكية تؤكد: روسيا لن تهاجم الناتو

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 06-06-2025 12:51 ص

الوكيل الإخباري-  قالت مجلة The National Interest الأمريكية إنه ينبغي على السياسيين الإعلاميين الذين يتحدثون عن "التهديد الروسي" ويهددون باندلاع حرب عالمية ثالثة، أن "يكبحوا من اندفاعهم".

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وأضافت المجلة في مقالتها، أنه لا يوجد سبب يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتصعيد الصراع، لأن روسيا تنتصر أصلا في المواجهة المسلحة مع أوكرانيا.

 

ونوهت المقالة بأن الرئيس بوتين كان دائما على دراية تامة بما ستسفر عنه تصرفاته، وهو أمر يفتقده زعماء الدول الأوروبية.

في وقت سابق، أعلن رئيس اللجنة العسكرية في الناتو، روب باور أن الحلف مستعد لصراع محتمل مع روسيا.

ويشار إلى أن روسيا تنفي دائما مزاعم بعض زعماء الدول الغربية، في أن روسيا تعتزم مهاجمة دول الحلف.

وكان الرئيس بوتين قد قال في وقت سابق، إن روسيا ليست بصدد قتال دول الحلف، وهذا مجرد هراء، حيث أن الفارق في الإنفاق العسكري كبير.

 
gnews

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