مجلس الأمن الدولي يبحث الوضع في إيران

الوكيل الإخباري- عقد مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية اجتماعًا، بطلب من الولايات المتحدة الأميركية لبحث الوضع في إيران، حيث استمع الأعضاء إلى إحاطة من مساعدة الأمين العام في إدارة الشؤون السياسية، مارثا بوبي.

وأكدت بوبي، أن أفضل طريقة لمعالجة كافة الشواغل المتعلقة بإيران - بما فيها المتعلقة بالملف النووي والاحتجاجات الجارية - هي من خلال الدبلوماسية والحوار، مؤكدة على ضرورة تمكين جميع الإيرانيين من التعبير عن مظالمهم سلميًا بدون خوف.



ودعت المسؤولة الأممية السلطات الإيرانية إلى وقف أي عمليات إعدام مرتبطة بقضايا الاحتجاجات، والتحقيق في جميع الوفيات على الفور، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات.



وفي نفس السياق، أكد بعض الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والالتزام بالحل السلمي للنزاعات واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع احترام حقوق الإنسان في جميع الظروف بدون استثناء.