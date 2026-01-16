مجلس الأمن الدولي يبحث الوضع في إيران

وأكدت بوبي، أن أفضل طريقة لمعالجة كافة الشواغل المتعلقة بإيران - بما فيها المتعلقة بالملف النووي والاحتجاجات الجارية - هي من خلال الدبلوماسية والحوار، مؤكدة على ضرورة تمكين جميع الإيرانيين من التعبير عن مظالمهم سلميًا بدون خوف.
ودعت المسؤولة الأممية السلطات الإيرانية إلى وقف أي عمليات إعدام مرتبطة بقضايا الاحتجاجات، والتحقيق في جميع الوفيات على الفور، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات.
وفي نفس السياق، أكد بعض الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والالتزام بالحل السلمي للنزاعات واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع احترام حقوق الإنسان في جميع الظروف بدون استثناء.
ودعا بعض أعضاء المجلس الذين تحدثوا في الجلسة، جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس والعمل معًا للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
