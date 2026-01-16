الجمعة 2026-01-16 08:53 ص

مجلس الأمن الدولي يبحث الوضع في إيران

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
 
الجمعة، 16-01-2026 08:35 ص

الوكيل الإخباري-   عقد مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية اجتماعًا، بطلب من الولايات المتحدة الأميركية لبحث الوضع في إيران، حيث استمع الأعضاء إلى إحاطة من مساعدة الأمين العام في إدارة الشؤون السياسية، مارثا بوبي.

اضافة اعلان


وأكدت بوبي، أن أفضل طريقة لمعالجة كافة الشواغل المتعلقة بإيران - بما فيها المتعلقة بالملف النووي والاحتجاجات الجارية - هي من خلال الدبلوماسية والحوار، مؤكدة على ضرورة تمكين جميع الإيرانيين من التعبير عن مظالمهم سلميًا بدون خوف.


ودعت المسؤولة الأممية السلطات الإيرانية إلى وقف أي عمليات إعدام مرتبطة بقضايا الاحتجاجات، والتحقيق في جميع الوفيات على الفور، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات.


وفي نفس السياق، أكد بعض الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والالتزام بالحل السلمي للنزاعات واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع احترام حقوق الإنسان في جميع الظروف بدون استثناء.


ودعا بعض أعضاء المجلس الذين تحدثوا في الجلسة، جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس والعمل معًا للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

البقاء لله

الوفيات وفيات الجمعة 16-1-2026

مجلس الأمن الدولي

عربي ودولي مجلس الأمن الدولي يبحث الوضع في إيران

تعبيرية

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الجمعة - تحذيرات

ميته فريدريكسن

عربي ودولي رئيسة وزراء الدنمارك تستضيف وفدا من الكونغرس الأميركي الجمعة

ترامب يسعى لإغراء سكان غرينلاند بالمال .. كم سيدفع لكل منهم ؟

عربي ودولي البيت الأبيض: نشر القوات الأوروبية في غرينلاند "لا تأثير له"

البيت الأبيض: عائدات النفط الفنزويلية ستذهب إلى حسابات أمريكية

عربي ودولي البيت الأبيض: إيران علّقت عمليات إعدام 800 متظاهر كانت مرتقبة الأربعاء

قائد قوات بعثة الأمم المتحدة يقلّد مرتبات وحدة الطائرات العامودية (الكونغو/1) ميداليات الخدمة المتميزة

أخبار محلية قائد قوات بعثة الأمم المتحدة يقلّد مرتبات وحدة الطائرات العامودية (الكونغو/1) ميداليات الخدمة المتميزة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يبحث هاتفيا مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي جهود خفض التصعيد بالمنطقة



 






الأكثر مشاهدة