مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول أوكرانيا اليوم

وفي إعلانه عن الجلسة، قال النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن روسيا تقترح التركيز على مناقشة الإجراءات التي "تقوض البحث عن سبل تسوية النزاع الأوكراني دبلوماسيا، بما في ذلك محاولات تعطيل المسار التفاوضي الروسي الأوكراني المباشر في إسطنبول".
ويأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أعطى مهلة 10 أيام للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، قال ترامب إن واشنطن ستفرض عقوبات أو رسوما جمركية أو "إجراءات أخرى" على روسيا.
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