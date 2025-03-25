الثلاثاء 2025-03-25 03:11 ص
 

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول أوكرانيا في 26 مارس

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
 
الثلاثاء، 25-03-2025 02:12 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن البعثة الدنماركية التي تترأس مجلس الأمن في شهر مارس أنه من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول أوكرانيا يوم الأربعاء 26 مارس.

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وقالت البعثة الدنماركية لدى الأمم المتحدة للوكالة: "أؤكد أن اجتماع مجلس الأمن الدولي مقرر في 26 مارس".

وأشارت إلى أن الاجتماع جاء بطلب من "بعض أعضاء مجلس الأمن" وبدعم من آخرين.

 
 
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