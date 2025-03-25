مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول أوكرانيا في 26 مارس

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن البعثة الدنماركية التي تترأس مجلس الأمن في شهر مارس أنه من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول أوكرانيا يوم الأربعاء 26 مارس.

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