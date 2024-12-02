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مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة الثلاثاء بشأن سوريا

مجلس الأمن الدولي - أرشيفية
مجلس الأمن الدولي
الإثنين، 02-12-2024 07:02 م
الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، جلسة طارئة بشأن الوضع في سوريا.اضافة اعلان


وأوضحت مصادر دبلوماسية أن الحكومة السورية طلبت عقد الاجتماع، وأن هذا الطلب نقلته الدول الإفريقية الأعضاء في المجلس (الجزائر وسيراليون والموزمبيق) إضافة إلى غويانا.
 
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