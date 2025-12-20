مجلس الأمن الدولي يمدد البعثة الأممية في الكونغو سنة كاملة

الوكيل الإخباري- قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الليلة الماضية، تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديموقراطية لسنة كاملة.

وينص القرار الذي حمل الرقم 2808 على تمديد ولاية البعثة لغاية 20 كانون الأول 2026.