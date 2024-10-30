 
الأربعاء 2024-10-30 07:14 م
 

مجلس الأمن: تفكيك عمليات الأونروا سيخلف عواقب إنسانية وخيمة على ملايين اللاجئين

مجلس الأمن
مجلس الأمن
الأربعاء، 30-10-2024 05:57 م
الوكيل الإخباري-   أكد مجلس الأمن الدولي أنه "قلق للغاية" إزاء حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ودعا إسرائيل إلى "احترام التزاماتها الدولية".اضافة اعلان


وأكد المجلس أن تفكيك عمليات الأونروا سيخلف عواقب إنسانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين.
 
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