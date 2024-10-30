مجلس الأمن: تفكيك عمليات الأونروا سيخلف عواقب إنسانية وخيمة على ملايين اللاجئين

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الوكيل الإخباري- أكد مجلس الأمن الدولي أنه "قلق للغاية" إزاء حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ودعا إسرائيل إلى "احترام التزاماتها الدولية". اضافة اعلان





وأكد المجلس أن تفكيك عمليات الأونروا سيخلف عواقب إنسانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين.