مجلس الأمن يبحث الوضع في الشرق الأوسط

الأحد 2026-03-01 02:44 ص

الأحد، 01-03-2026 01:25 ص
الوكيل الإخباري- عقد مجلس الأمن الدولي فجر اليوم الأحد جلسة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.


وركز غوتيريش في كلمته على أن القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يجب دائمًا احترامهما، مشيرًا إلى أنه ندد بالضربات العسكرية الهائلة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران والهجمات اللاحقة من إيران، التي تنتهك سيادة ووحدة أراضي البحرين والعراق والأردن والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وحذر غوتيريش: "نحن نشهد تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن الدوليين"، مضيفًا: "دعوني أكون واضحًا: لا يوجد بديل قابل للتطبيق لتسوية السلام للنزاعات الدولية."

ويتحدث في الجلسة أعضاء مجلس الأمن الـ15، بالإضافة إلى سفيري إيران وإسرائيل، وممثل جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة.
 
 


