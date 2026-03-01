مجلس الأمن يبحث الوضع في الشرق الأوسط

وركز غوتيريش في كلمته على أن القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يجب دائمًا احترامهما، مشيرًا إلى أنه ندد بالضربات العسكرية الهائلة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران والهجمات اللاحقة من إيران، التي تنتهك سيادة ووحدة أراضي البحرين والعراق والأردن والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وحذر غوتيريش: "نحن نشهد تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن الدوليين"، مضيفًا: "دعوني أكون واضحًا: لا يوجد بديل قابل للتطبيق لتسوية السلام للنزاعات الدولية."
ويتحدث في الجلسة أعضاء مجلس الأمن الـ15، بالإضافة إلى سفيري إيران وإسرائيل، وممثل جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة.
