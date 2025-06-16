مجلس الأمن يبحث في جلسة مغلقة أزمة الجوع في غزة

ويتوقع أن يستمع الأعضاء إلى إحاطة من مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، جوييس ميسويا.
كما يعقد المجلس جلسة مشاورات منفصلة أخرى في ساعات المساء حول الوضع الإنساني في السودان.
بترا
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