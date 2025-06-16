الإثنين 2025-06-16 09:43 ص
 

مجلس الأمن يبحث في جلسة مغلقة أزمة الجوع في غزة

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 16-06-2025 07:47 ص
الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين جلسة مشاورات مغلقة تحت بند "حماية المدنيين في النزاعات المسلحة" لمناقشة انعدام الأمن الغذائي في غزة.اضافة اعلان


ويتوقع أن يستمع الأعضاء إلى إحاطة من مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، جوييس ميسويا.

كما يعقد المجلس جلسة مشاورات منفصلة أخرى في ساعات المساء حول الوضع الإنساني في السودان.

بترا
 
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