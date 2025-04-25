مجلس الأمن يجتمع بشأن التطورات السياسية والإنسانية في سوريا

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، اجتماعه الشهري بشأن التطورات السياسية والإنسانية في سوريا، يتبعه جلسة مشاورات مغلقة.

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