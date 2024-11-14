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مجلس الأمن يجدد القوة الأممية في منطقة أبيي

مجلس الأمن
مجلس الأمن
الخميس، 14-11-2024 11:41 م

الوكيل الإخباري-    قرر مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، تجديد مهمة القوة الأممية العاملة في منطقة أبيي لمدة عام كامل.

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وصوت الاتحاد الروسي بالامتناع على القرار الذي حمل الرقم 2760 وأيده 14 عضوا.

 
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