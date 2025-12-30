الثلاثاء 2025-12-30 10:13 ص

مجلس الأمن يجدد ولاية القوة الأممية في الجولان المحتلة 6 أشهر

دبابات للاحتلال على طول السياج الحدودي مع سوريا
دبابات للاحتلال على طول السياج الحدودي مع سوريا
الثلاثاء، 30-12-2025 09:24 ص

الوكيل الإخباري-   قرر مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، بالإجماع، تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في الجولان (أندوف) لمدة ستة أشهر، أي حتى 30 حزيران 2026.

اضافة اعلان


وطلب المجلس في القرار الذي حمل الرقم 2811 من الأمين العام للأمم المتحدة التأكد من أن القوة تمتلك القدرة والموارد اللازمة لتنفيذ ولاياتها بطريقة آمنة.


ودعا المجلس الأطراف المعنية إلى تنفيذ قراره رقم 338 الصادر في 22 نشرين الأول 1973 فوراً.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء عن مستوياتها القياسية التي سجلتها يوم الجمعة، مع استيعاب الأسواق للتطورات الجيوسياسية وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية، إضافة إلى عم

أسواق ومال انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا

الحكومة توافق على نظام تنظيمي جديد لوزارة العمل لتعزيز فعالية التفتيش

أخبار محلية وزارة العمل تطلق نسخة تجريبية لنظام معلومات سوق العمل

القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

أخبار محلية الجيش يحبط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة

الرئيس البرازيلي السابق

عربي ودولي الرئيس البرازيلي السابق قد يعود إلى السجن بعد خضوعه لعملية جراحية

دبابات للاحتلال على طول السياج الحدودي مع سوريا

عربي ودولي مجلس الأمن يجدد ولاية القوة الأممية في الجولان المحتلة 6 أشهر

إدارة السير

أخبار محلية أكثر من ألفي رقيب سير يشاركون في الخطة المرورية لاحتفالات رأس السنة

جلسة لمجلس النواب

شؤون برلمانية "الحريات النيابية" تناقش ملف الإعادة إلى الحكام الإداريين

براميل نفط معدّة للتصدير

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا



 






الأكثر مشاهدة