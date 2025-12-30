مجلس الأمن يجدد ولاية القوة الأممية في الجولان المحتلة 6 أشهر

الوكيل الإخباري- قرر مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، بالإجماع، تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في الجولان (أندوف) لمدة ستة أشهر، أي حتى 30 حزيران 2026.

وطلب المجلس في القرار الذي حمل الرقم 2811 من الأمين العام للأمم المتحدة التأكد من أن القوة تمتلك القدرة والموارد اللازمة لتنفيذ ولاياتها بطريقة آمنة.