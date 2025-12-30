مجلس الأمن يجدد ولاية القوة الأممية في الجولان المحتلة 6 أشهر

وطلب المجلس في القرار الذي حمل الرقم 2811 من الأمين العام للأمم المتحدة التأكد من أن القوة تمتلك القدرة والموارد اللازمة لتنفيذ ولاياتها بطريقة آمنة.
ودعا المجلس الأطراف المعنية إلى تنفيذ قراره رقم 338 الصادر في 22 نشرين الأول 1973 فوراً.
-
أخبار متعلقة
-
الرئيس البرازيلي السابق قد يعود إلى السجن بعد خضوعه لعملية جراحية
-
التحالف بقيادة السعودية يشن غارة على ميناء المكلا في اليمن
-
ترامب يعلن استهداف مرسى لقوارب يُشتبه بتهريبها مخدّرات من فنزويلا
-
ترامب يدرس صفقة بيع مقاتلات إف-35 لتركيا رغم اعتراضات إسرائيل
-
ترامب: توصلت ونتنياهو إلى تفاهم بشأن سوريا
-
زاخاروفا: الرد على هجمات نظام كييف الإرهابية لن يكون دبلوماسيا بتاتا
-
ترامب يوجه تحذيرًا لحماس ويؤكد التزام إسرائيل بخطة غزة
-
جلسة طارئة بمجلس الأمن بشأن اعتراف إسرائيل بما يُسمى "أرض الصومال"