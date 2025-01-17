 
الجمعة 2025-01-17 03:45 ص
 

مجلس الأمن يدعو إلى الإسراع بتشكيل حكومة في لبنان

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
الجمعة، 17-01-2025 02:48 ص
الوكيل الإخباري-   دعا مجلس الأمن الدولي الخميس، إلى الإسراع في تشكيل حكومة في لبنان، معتبرا ذلك خطوة "بالغة الأهمية" لاستقرار البلاد والمنطقة بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية.اضافة اعلان


ورحّب المجلس بانتخاب جوزاف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية في 9 كانون الثاني/يناير، ما وضع حدا لشغور استمر أكثر من سنتين في سدة رئاسة البلاد، كما رحّب بتكليف نواف سلام لتشكيل الحكومة المقبلة.

وحضّ مجلس الأمن في بيان رئاسي "السلطات اللبنانية الجديدة على البناء على جهودها حتى الآن من خلال الاستمرار في العمل بشكل بنّاء لتعزيز استقرار البلاد، وتشكيل حكومة بسرعة".

وأضاف البيان أنّ "مجلس الأمن يشدّد على أنّ تشكيل الحكومة أمر بالغ الأهمية لاستقرار لبنان وقدرته على الصمود في وجه التحديات الإقليمية والمحلية، ويشجّع جميع الأطراف في لبنان على إظهار الوحدة المتجدّدة لتحقيق هذه الغاية".

كما جدّد المجلس "دعمه الحازم لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي"، ودعا كلّ الأطراف إلى احترام اتّفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه بين إسرائيل وحزب الله في تشرين الثاني/نوفمبر.
 
gnews

أحدث الأخبار

كيربي

عربي ودولي كيربي: لا مؤشرات على خروج اتفاق غزة عن السكة

مجلس الأمن الدولي

عربي ودولي مجلس الأمن يدعو إلى الإسراع بتشكيل حكومة في لبنان

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يقتحم نابلس ومخيما بأريحا

بايدن وترامب

عربي ودولي بايدن وترامب يتنازعان على الفضل في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش في بيروت بزيارة تضامنية مع لبنان

ارشيفية

أسواق ومال تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفاع الذهب

الملكة رانيا العبدالله خلال لقائها السيدة الأولى المقبلة ميلانيا ترامب في فلوريدا

أخبار محلية الملكة رانيا تلتقي السيدة الأولى المقبلة ميلانيا ترامب في فلوريدا

ارشيفية

فلسطين طائرات الاحتلال تقصف بناية سكنية بمخيم النصيرات



 




الأكثر مشاهدة