مجلس الأمن يرحب بانتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان

وشدد أعضاء المجلس في بيان تلاه رئيسهم لهذا الشهر، السفير الجزائري عمار بن جامع، على أهمية انتخاب رئيس في لبنان لضمان وجود مؤسسات للدولة تعمل بكامل طاقتها لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الملحة في البلاد.
ودعا الأعضاء إلى تنفيذ قـرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر عام 2006 بشكل كامل، وقرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة المتعلقة بالحالة في لبنان.
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