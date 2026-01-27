الثلاثاء 2026-01-27 10:26 ص

مجلس الأمن يصوت اليوم على تمديد البعثة الاممية في الحُديدة اليمنية

مجلس الأمن يصوت اليوم على تمديد البعثة الاممية في الحُديدة اليمنية
مجلس الأمن يصوت اليوم على تمديد البعثة الاممية في الحُديدة اليمنية
 
الثلاثاء، 27-01-2026 08:20 ص
الوكيل الإخباري-  يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة خاصة لمناقشة مستقبل"بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة".اضافة اعلان


ومن المقرر أن يصوت أعضاء المجلس على مشروع قرار يمدد ولاية البعثة لفترة جديدة ونهائية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أسواق ومال هل يخضع الاحتياطي الفيدرالي لضغوط ترامب بمزيد من خفض الفائدة؟

فيروس قاتل ظهر في بلد آسيوي.. تحذير سريع وهكذا تنتقل العدوى

طب وصحة فيروس قاتل ظهر في الهند.. تحذير سريع وهكذا تنتقل العدوى

أسعار الذهب تحطم أرقام تاريخية لأول مرة في الأردن

اقتصاد محلي أسعار الذهب تحطم أرقام تاريخية لأول مرة في الأردن

وزير الخارجية يلتقي اليوم نظيره المصري في عمّان

أخبار محلية وزير الخارجية يلتقي اليوم نظيره المصري في عمّان

تعبيرية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وزير العمل: الحكومة تعزز توظيف الشباب وتنمية قدراتهم

أخبار محلية وزير العمل: الحكومة تعزز توظيف الشباب وتنمية قدراتهم

ارشيفية

عربي ودولي رئيس الأركان الروسي يتفقد قوات بلاده في شرق أوكرانيا

معبر رفح يفجّر أزمة داخل حكومة نتنياهو

فلسطين معبر رفح يفجّر أزمة داخل حكومة نتنياهو



 






الأكثر مشاهدة