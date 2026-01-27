مجلس الأمن يصوت اليوم على تمديد البعثة الاممية في الحُديدة اليمنية

08:20 ص

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة خاصة لمناقشة مستقبل"بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة".





ومن المقرر أن يصوت أعضاء المجلس على مشروع قرار يمدد ولاية البعثة لفترة جديدة ونهائية.



