مجلس الأمن يطّلع اليوم على آخر المستجدات في سوريا

ويستمع الأعضاء في الجلسة التي سيرأسها وزير الخارجية اليوناني، جيورجوس جيرابتريتيس، إلى إحاطتين من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، ومن مدير التنسيق في المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية، راميش راجاسينغهام.
بترا
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