الأربعاء 2025-05-21 10:32 ص
 

مجلس الأمن يطّلع اليوم على آخر المستجدات في سوريا

أرشيفية
أرشيفية
 
الأربعاء، 21-05-2025 07:07 ص
الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء اجتماعه الشهري حول الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا، يتبعه جلسة مشاورات مغلقة.اضافة اعلان


ويستمع الأعضاء في الجلسة التي سيرأسها وزير الخارجية اليوناني، جيورجوس جيرابتريتيس، إلى إحاطتين من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، ومن مدير التنسيق في المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية، راميش راجاسينغهام.

بترا
 
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