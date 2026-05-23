مجلس الأمن يعتمد مسودة تقرير عام 2025 الموجه للجمعية العامة

الوكيل الإخباري- اعتمد مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية مسودة تقريره السنوي الموجه إلى الجمعية العامة، والذي يغطي أعمال المجلس خلال الفترة من 1 كانون الثاني إلى 31 كانون الأول 2025.

وتُعد هذه الوثيقة السنوية جزءاً من الحوار القائم بين المجلس، المكون من 15 عضواً، والجمعية العامة، المكونة من 193 عضواً؛ وهي وثيقة يفرضها نص الفقرة الثالثة من المادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة.



ويتناول التقرير المسائل التي نظر فيها مجلس الأمن، والقضايا التي عُرضت عليه، بالإضافة إلى أعمال هيئاته الفرعية خلال الفترة المشمولة بالتقرير.