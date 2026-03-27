مجلس الأمن يعقد الجمعة جلسة مغلقة بشأن إيران بطلب من روسيا

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة، جلسة مشاورات مغلقة بشأن الحرب في الشرق الأوسط بطلب من روسيا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية في موسكو، مع قرب دخول الحرب الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية شهرها الثاني.

ونقلت وكالة تاس الرسمية عن يفغيني أوسبينسكي، المتحدث باسم المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، قوله إن "روسيا الاتحادية طلبت عقد مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي بسبب استمرار الضربات على البنية التحتية المدنية في إيران، بما في ذلك المنشآت التعليمية والصحية".



وحددت واشنطن التي تتولى الرئاسة الدولية للمجلس هذا الشهر، موعد الجلسة عند العاشرة صباحا بتوقيت نيويورك (14,00 ت غ)، بحسب الوكالة.