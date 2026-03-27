الجمعة 2026-03-27 01:40 م

مجلس الأمن يعقد الجمعة جلسة مغلقة بشأن إيران بطلب من روسيا

الجمعة، 27-03-2026 01:07 م

الوكيل الإخباري-  يعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة، جلسة مشاورات مغلقة بشأن الحرب في الشرق الأوسط بطلب من روسيا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية في موسكو، مع قرب دخول الحرب الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية شهرها الثاني.

ونقلت وكالة تاس الرسمية عن يفغيني أوسبينسكي، المتحدث باسم المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، قوله إن "روسيا الاتحادية طلبت عقد مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي بسبب استمرار الضربات على البنية التحتية المدنية في إيران، بما في ذلك المنشآت التعليمية والصحية".


وحددت واشنطن التي تتولى الرئاسة الدولية للمجلس هذا الشهر، موعد الجلسة عند العاشرة صباحا بتوقيت نيويورك (14,00 ت غ)، بحسب الوكالة.


واندلعت الحرب بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط.

 
 


عربي ودولي عاجل الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز مغلق وأي عبور سيواجه بإجراءات صارمة

أخبار محلية اعلان هام للمزارعين بعد فيضان عدد من السدود

أسواق ومال البيتكوين يتراجع 3% وسط مخاوف جيوسياسية متصاعدة

أسواق ومال النفط يتراجع ويتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في 6 أشهر

أخبار محلية هام من الغذاء والدواء حول زيت الزيتون المستورد

أسواق ومال الذهب يرتفع رغم تكبده خسائر للأسبوع الرابع

عربي ودولي إيران : لن نوقف الحرب قبل ضمان الردع



 






