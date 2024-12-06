مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن العراق

الوكيل الإخباري- ناقش مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة الوضع في العراق واستمع الأعضاء إلى إحاطة من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان.

اضافة اعلان



وقال الحسان، إن "العراق اليوم يختلف عن العراق قبل 20 عاماً أو حتى قبل خمسة أعوام، على الرغم من العقبات الكثيرة، فإن العراق اليوم أكثر أمناً واستقراراً وانفتاحاً"، معرباً عن ثقته في أن العراق - المتجذر في التاريخ ومهد الحضارة الإنسانية - قادر على التغلب على الأزمات ومواجهة التحديات لتشكيل مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً.



وأضاف الحسان، أن الحكومة العراقية في ما يوصف بأنها "منطقة مشتعلة" أظهرت عزماً قوياً على إبقاء العراق خارج الصراع الإقليمي المتسع "مع الوقوف بحسم كصوت قوي للسلام والاستقرار الإقليميين"، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى أن تجعل العراق ممراً حيوياً للنقل والطاقة والتجارة، بالاستفادة من الشراكات الإقليمية.



وبشأن البعثة الأممية التي يترأسها، قال الحسان إن البعثة تواصل القيام بولايتها، وفي نفس الوقت تعمل عن كثب مع الحكومة العراقية وفريق الأمم المتحدة القطري والمقر الدائم للمنظمة لإكمال خطة الانتقال وتصفية عمل البعثة لتقديمها إلى مجلس الأمن بحلول 31 كانون الأول 2024.