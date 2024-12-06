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مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن العراق

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 06-12-2024 10:06 م

الوكيل الإخباري-   ناقش مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة الوضع في العراق واستمع الأعضاء إلى إحاطة من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان.

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وقال الحسان، إن "العراق اليوم يختلف عن العراق قبل 20 عاماً أو حتى قبل خمسة أعوام، على الرغم من العقبات الكثيرة، فإن العراق اليوم أكثر أمناً واستقراراً وانفتاحاً"، معرباً عن ثقته في أن العراق - المتجذر في التاريخ ومهد الحضارة الإنسانية - قادر على التغلب على الأزمات ومواجهة التحديات لتشكيل مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً.


وأضاف الحسان، أن الحكومة العراقية في ما يوصف بأنها "منطقة مشتعلة" أظهرت عزماً قوياً على إبقاء العراق خارج الصراع الإقليمي المتسع "مع الوقوف بحسم كصوت قوي للسلام والاستقرار الإقليميين"، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى أن تجعل العراق ممراً حيوياً للنقل والطاقة والتجارة، بالاستفادة من الشراكات الإقليمية.


وبشأن البعثة الأممية التي يترأسها، قال الحسان إن البعثة تواصل القيام بولايتها، وفي نفس الوقت تعمل عن كثب مع الحكومة العراقية وفريق الأمم المتحدة القطري والمقر الدائم للمنظمة لإكمال خطة الانتقال وتصفية عمل البعثة لتقديمها إلى مجلس الأمن بحلول 31 كانون الأول 2024.


يذكر، أن مجلس الأمن قرر بموجب القرار رقم 2732 تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في العراق لفترة نهائية حتى 31 كانون الأول 2025 لتتوقف بعدها عن جميع الأعمال والعمليات المنوطة بها باستثناء ما يتبقى من أنشطة تصفية البعثة"، وذلك بما يتماشى مع طلب رسمي من الحكومة العراقية.

 
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