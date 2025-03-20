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مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن فلسطين اليوم

أرشيفية
أرشيفية
 
الخميس، 20-03-2025 07:24 ص
الوكيل الإخباري-  يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة إحاطة حول الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين.اضافة اعلان


ومن المقرر أن يقدم الأمين العام المساعد لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد الخياري، الإحاطة لأعضاء مجلس الأمن.

وحسب رئاسة المجلس، يشارك سفيرا إسرائيل وفلسطين في الجلسة.

إلى ذلك، يعقد المجلس جلسته الدورية المفتوحة يوم غد الجمعة بشأن فلسطين، ولا سيما تنفيذ القرار رقم 2334 الخاص بعدم شرعية الاستيطان.

بترا
 
 
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