مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن فلسطين اليوم

ومن المقرر أن يقدم الأمين العام المساعد لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد الخياري، الإحاطة لأعضاء مجلس الأمن.
وحسب رئاسة المجلس، يشارك سفيرا إسرائيل وفلسطين في الجلسة.
إلى ذلك، يعقد المجلس جلسته الدورية المفتوحة يوم غد الجمعة بشأن فلسطين، ولا سيما تنفيذ القرار رقم 2334 الخاص بعدم شرعية الاستيطان.
بترا
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