مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الوضع في لبنان

الوكيل الإخباري- عقد مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، جلسة طارئة بشأن الوضع في لبنان استمع الأعضاء خلالها إلى إحاطتين من وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، ومن وكيل الأمين العام لعمليات السلام، جان بيير لاكروا.

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وقالت ديكارلو، إن تبادل إطلاق النار المستمر والمتصاعد بين إسرائيل ومقاتلي حزب الله، أوجد حالة طوارئ إنسانية في جميع أنحاء لبنان.



من جانبه قال لاكروا، إن معظم جنوب لبنان حيث تعمل بعثة حفظ السلام "اليونيفيل"، "الآن غير مأهولة وغير صالحة للسكن بشكل متزايد".