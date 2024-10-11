مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الوضع في لبنان

وقالت ديكارلو، إن تبادل إطلاق النار المستمر والمتصاعد بين إسرائيل ومقاتلي حزب الله، أوجد حالة طوارئ إنسانية في جميع أنحاء لبنان.
من جانبه قال لاكروا، إن معظم جنوب لبنان حيث تعمل بعثة حفظ السلام "اليونيفيل"، "الآن غير مأهولة وغير صالحة للسكن بشكل متزايد".
وشارك في الجلسة بكلمات بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأمن، سفراء، لبنان وإيران وسورية وأندونيسيا وموريتانيا.
c7mob
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