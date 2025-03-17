 
الإثنين 2025-03-17 08:12 ص
 




            

        








    

        

        

            مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات بشأن لبنان
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                مجلس الأمن الدولي - أرشيفية
            
                

                    مجلس الأمن الدولي - أرشيفية
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الإثنين، 17-03-2025
    
    
        07:04 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين جلسة مشاورات مغلقة بشأن لبنان، ولاسيما القرار الدولي رقم 1701 الذي تم اعتماده عام 2006.اضافة اعلان


ويستمع الأعضاء خلال المشاورات إلى إحاطتين من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جانين هينيس بلاسخارت، ووكيل الأمين العام لعمليات السلام، جان بيير لاكروا.






                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
        gnews
    




        

            

                أحدث الأخبار
            

        

        

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ا
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            هزة تضرب إسرائيل.. رئيس الشاباك يرفض إقالته ويتهم نتنياهو بالفشل
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ا
                            
                    
                    

                        
                            فيديو الوكيل
                        
                        
                            البث المباشر لـ برنامج الوكيل - فيديو
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ل
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            فلكيا.. دولة عربية تعلن عن موعد عيد الفطر السعيد
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ل
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            هل يجوز إعطاء الزكاة وصدقة الفطر للأخ الفقير؟.. الإفتاء تجيب
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                البقاء لله
                            
                    
                    

                        
                            الوفيات
                        
                        
                            وفيات الاثنين 17-3-2025
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                حاملة الطائرات الأميركية "هاري ترومان"

                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات "هاري ترومان"
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ل
                            
                    
                    

                        
                            منوعات
                        
                        
                            مفاجأة حول عدد أيام رمضان 2025 وموعد عيد الفطر
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ت
                            
                    
                    

                        
                            فن ومشاهير
                        
                        
                            مصر.. نقل فنان شهير إلى المستشفى وهذه تفاصيل حالته الصحية
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة