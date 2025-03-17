مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات بشأن لبنان

ويستمع الأعضاء خلال المشاورات إلى إحاطتين من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جانين هينيس بلاسخارت، ووكيل الأمين العام لعمليات السلام، جان بيير لاكروا.
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