مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات بشأن لبنان

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الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين جلسة مشاورات مغلقة بشأن لبنان، ولاسيما القرار الدولي رقم 1701 الذي تم اعتماده عام 2006. اضافة اعلان





ويستمع الأعضاء خلال المشاورات إلى إحاطتين من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جانين هينيس بلاسخارت، ووكيل الأمين العام لعمليات السلام، جان بيير لاكروا.











