مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة لبحث الأوضاع في ليبيا

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة مغلقة لمناقشة الأوضاع في ليبيا، وسط حالة من الترقب بشأن إمكانية تعيين مبعوث أممي جديد لحل حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد.



ومن المقرر أن تتناول الجلسة تقارير لجنة العقوبات الدولية المتعلقة بليبيا، حيث سيناقش مجلس الأمن تمديد ولاية فريق الخبراء المكلف بمساعدة لجنة العقوبات المفروضة على ليبيا بموجب القرار رقم 1970.



وأفاد موقع "سيكيورتي كاونسل ريبورت" بأن هذا القرار يأتي في ظل استمرار التحديات المتعلقة بتنفيذ العقوبات وفرض حظر الأسلحة.

اضافة اعلان