مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة لبحث الأوضاع في ليبيا

ومن المقرر أن تتناول الجلسة تقارير لجنة العقوبات الدولية المتعلقة بليبيا، حيث سيناقش مجلس الأمن تمديد ولاية فريق الخبراء المكلف بمساعدة لجنة العقوبات المفروضة على ليبيا بموجب القرار رقم 1970.
وأفاد موقع "سيكيورتي كاونسل ريبورت" بأن هذا القرار يأتي في ظل استمرار التحديات المتعلقة بتنفيذ العقوبات وفرض حظر الأسلحة.
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