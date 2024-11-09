 
السبت 2024-11-09 02:04 م
 

مجلس الأمن يفرض عقوبات على قائدين بالدعم السريع في السودان

عقوبات بفرض حظر على السفر وتجميد أصول لقائدين في الدعم السريع
عقوبات بفرض حظر على السفر وتجميد أصول لقائدين في الدعم السريع
السبت، 09-11-2024 11:08 ص
الوكيل الإخباري-   فرضت لجنة تابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع في السودان بدعوى زعزعة استقرار البلاد من خلال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.اضافة اعلان


ووافقت لجنة العقوبات في السودان والمكونة من 15 عضوا في مجلس الأمن على اقتراح أمريكي قدم في نهاية أغسطس/آب الماضي بفرض حظر على السفر وتجميد أصول على قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد محمد وقائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله.

وتتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع، وقال دبلوماسيون إن روسيا كانت أرجأت اتخاذ هذه الخطوة لأنها أرادت المزيد من الوقت لدراسة المقترح.

وحسب وكالة رويترز للأنباء، فهذه هي أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة في الحرب الحالية في السودان، والتي اندلعت في أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وأنشأ مجلس الأمن نظام العقوبات المستهدفة للسودان عام 2005 في محاولة للمساعدة في إنهاء الصراع في دارفور.

الجزيرة
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

المرأة والجمال شاهد: تسريحات شعر نساء الستينات

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

أخبار محلية "الخيرية الهاشمية" تطلق حملة لجمع التبرعات لدعم مبادرة "استعادة الأمل" بغزة

تعبيرية

أسواق ومال روسيا تسجل رقما تاريخيا في احتياطات الذهب

ا

عربي ودولي عراقجي: عواقب اتساع رقعة الحرب لن تقتصر على منطقة الشرق الأوسط

شهداء في غزة

فلسطين عدد الشهداء يرتفع في غزة إلى 43,552 منذ بدء العدوان

صورة تعبيرية

أخبار محلية "الأمن السيبراني": 150 مليون دينار خسائر الاقتصاد الوطني سنويا جراء الهجمات السيبرانية

معتقلان أفرج عنهما يصلان مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس لتلقي العلاج

فلسطين الاحتلال يفرج عن 20 معتقلا من قطاع غزة

انطلاق أول رحلة سياحية من عمّان إلى أم الجمال ضمن مؤسسة الخط الحديدي الحجازي

أخبار محلية انطلاق أول رحلة سياحية إلى أم الجمال



 


الأكثر مشاهدة