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مجلس الأمن يقرر تمديد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان لمدة عام

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أرشيفية
 
الجمعة، 30-05-2025 11:43 م

الوكيل الإخباري- اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة قرارًا لتمديد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان لمدة عام آخر حتى نهاية أيار من العام 2026.

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وأيد القرار الذي حمل الرقم 2781 تسعة أعضاء، بينما صوتت 6 دول بالامتناع وهي: الجزائر والصين والباكستان والاتحاد الروسي وسيراليون والصومال.


بترا

 
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