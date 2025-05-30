مجلس الأمن يقرر تمديد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان لمدة عام

الوكيل الإخباري- اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة قرارًا لتمديد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان لمدة عام آخر حتى نهاية أيار من العام 2026.

اضافة اعلان



وأيد القرار الذي حمل الرقم 2781 تسعة أعضاء، بينما صوتت 6 دول بالامتناع وهي: الجزائر والصين والباكستان والاتحاد الروسي وسيراليون والصومال.