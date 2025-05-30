مجلس الأمن يقرر تمديد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان لمدة عام

وأيد القرار الذي حمل الرقم 2781 تسعة أعضاء، بينما صوتت 6 دول بالامتناع وهي: الجزائر والصين والباكستان والاتحاد الروسي وسيراليون والصومال.
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