مجلس الأمن يمدد البعثة الأممية بجنوب السودان

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الوكيل الإخباري- قرر مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس)، لغاية 9 أيار المقبل. اضافة اعلان





وسمح القرار الذي حمل الرقم 2778 للبعثة الأممية “باستخدام جميع الوسائل اللازمة للاضطلاع بمهامها”.