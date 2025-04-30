الأربعاء 2025-04-30 08:18 م
 

مجلس الأمن يمدد البعثة الأممية بجنوب السودان

مجلس الأمن يمدد البعثة الأممية بجنوب السودان
مجلس الأمن
 
الأربعاء، 30-04-2025 07:45 م
الوكيل الإخباري-   قرر مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس)، لغاية 9 أيار المقبل.اضافة اعلان


وسمح القرار الذي حمل الرقم 2778 للبعثة الأممية “باستخدام جميع الوسائل اللازمة للاضطلاع بمهامها”.
 
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