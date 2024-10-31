مجلس الأمن يمدد البعثة الأممية في ليبيا

الوكيل الإخباري- قرر مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، تمديد ولاية الأمم المتحدة في ليبيا، لغاية 31 كانون الثاني المقبل، كبعثة سياسية خاصة متكاملة.

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