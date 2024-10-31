 
الخميس 2024-10-31 10:36 م
 

مجلس الأمن يمدد البعثة الأممية في ليبيا

مجلس الأمن
مجلس الأمن
الخميس، 31-10-2024 08:30 م

الوكيل الإخباري-   قرر مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، تمديد ولاية الأمم المتحدة في ليبيا، لغاية 31 كانون الثاني المقبل، كبعثة سياسية خاصة متكاملة.

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وقرر المجلس أنه سيتم "تمديد تلقائي آخر لتسعة أشهر إضافية، حتى 31 تشرين أول 2025، إذا تم تعيين الممثل الخاص للأمين العام للبعثة قبل 31 كانون الثاني 2025". واتخذ القرار الذي حمل الرقم 2755 بالإجماع.

 
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