مجلس الأمن يمدد البعثة الأممية في ليبيا

وقرر المجلس أنه سيتم "تمديد تلقائي آخر لتسعة أشهر إضافية، حتى 31 تشرين أول 2025، إذا تم تعيين الممثل الخاص للأمين العام للبعثة قبل 31 كانون الثاني 2025". واتخذ القرار الذي حمل الرقم 2755 بالإجماع.
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