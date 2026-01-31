مجلس الأمن يمدد القوة الأممية في قبرص عاما كاملا

وطلب القرار الذي حمل الرقم 2815 من الأمين العام للأمم المتحدة البدء بجهود حميدة مع الأطراف بأمل التوصل إلى نقطة انطلاق توافقية لمفاوضات هادفة تؤدي إلى تسوية سلمية لمشكلة قبرص.
-
أخبار متعلقة
-
بقيمة 6.5 مليار دولار.. واشنطن توافق على بيع طائرات أباتشي ومركبات لإسرائيل
-
الجيش الصيني في حالة استنفار
-
رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عفوًا عامًا وإغلاق سجن "سيّئ الصيت"
-
إسرائيل تقدم للولايات المتحدة "معلومات استخباراتية" عن إيران
-
بوتين يوافق على طلب ترمب وقف الهجمات على كييف مؤقتا
-
دروب سايت: هجوم أميركي محتمل على إيران الأحد المقبل
-
غارات إسرائيلية تدميرية على جنوب لبنان
-
ترامب: إيران تريد "أن تبرم اتفاقا"