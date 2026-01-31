السبت 2026-01-31 12:12 م

مجلس الأمن يمدد القوة الأممية في قبرص عاما كاملا

مجلس الأمن يمدد القوة الأممية في قبرص عاما كاملا
مجلس الأمن يمدد القوة الأممية في قبرص عاما كاملا
 
السبت، 31-01-2026 08:14 ص
الوكيل الإخباري-    قرر مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، تمديد القوة الأممية في قبرص حتى 31 كانون الثاني من العام 2027.اضافة اعلان


وطلب القرار الذي حمل الرقم 2815 من الأمين العام للأمم المتحدة البدء بجهود حميدة مع الأطراف بأمل التوصل إلى نقطة انطلاق توافقية لمفاوضات هادفة تؤدي إلى تسوية سلمية لمشكلة قبرص.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بلدية اربد تنفذ مشروع تحديث وصيانة الألعاب بحدائقها العامة

أخبار محلية بلدية اربد تنفذ مشروع تحديث وصيانة الألعاب بحدائقها العامة

بقيمة 6.5 مليار دولار.. واشنطن توافق على بيع طائرات أباتشي ومركبات لإسرائيل

عربي ودولي بقيمة 6.5 مليار دولار.. واشنطن توافق على بيع طائرات أباتشي ومركبات لإسرائيل

"الخيرية الهاشمية" والحملة الأردنية توزعان كسوة للأطفال في غزة

أخبار محلية "الخيرية الهاشمية" والحملة الأردنية توزعان كسوة للأطفال في غزة

نصائح وإرشادات مهمة عليك مراعاتها خلال فصل الشتاء

منوعات نصائح وإرشادات مهمة عليك مراعاتها خلال فصل الشتاء

الجيش الصيني في حالة استنفار

عربي ودولي الجيش الصيني في حالة استنفار

رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عفوًا عامًا وإغلاق سجن "سيّئ الصيت"

عربي ودولي رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عفوًا عامًا وإغلاق سجن "سيّئ الصيت"

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

بدء "شلل مالي" في الولايات المتحدة

أسواق ومال بدء "شلل مالي" في الولايات المتحدة



 






الأكثر مشاهدة