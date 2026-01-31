مجلس الأمن يمدد القوة الأممية في قبرص عاما كاملا

08:14 ص

الوكيل الإخباري- قرر مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، تمديد القوة الأممية في قبرص حتى 31 كانون الثاني من العام 2027. اضافة اعلان





وطلب القرار الذي حمل الرقم 2815 من الأمين العام للأمم المتحدة البدء بجهود حميدة مع الأطراف بأمل التوصل إلى نقطة انطلاق توافقية لمفاوضات هادفة تؤدي إلى تسوية سلمية لمشكلة قبرص.



