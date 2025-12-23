مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة دعم الاتحاد الإفريقي في الصومال

10:13 م

الوكيل الإخباري- قرر مجلس الأمن الدولي، وبالإجماع، اليوم الثلاثاء، تمديد ولاية بعثة دعم الاتحاد الإفريقي في الصومال حتى نهاية العام المقبل. اضافة اعلان





وأكد المجلس، في قراره الذي حمل الرقم 2809، دعمه لالتزام الصومال الطويل الأمد بإجراء انتخابات بنظام الصوت الواحد لكل شخص.



ويشجع القرار الصومال على اتخاذ خطوات تقدّمية نحو تنفيذ أنظمة انتخابية تحظى بدعم سياسي واسع، من خلال عمليات شاملة وشفافة على المستوى المحلي، ومستوى الولايات، والمستوى الفيدرالي، ضمن جداول زمنية قابلة للتحقيق.



ودعا القرار الحكومة الفيدرالية الصومالية وحكومات الولايات الفيدرالية إلى ضمان حل أي نزاعات سلمياً، لكي يمكن تنفيذ العملية الانتخابية دون تعطيلات إضافية، وضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.



يُذكر أن البعثة الإفريقية تدعم السلطات الصومالية في جهود الاستقرار ومكافحة الجماعات المسلحة.

