مجلس الأمن يناقش الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة

الوكيل الإخباري- عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة مفتوحة بشأن القضية الفلسطينية استمع الأعضاء فيها إلى إحاطة من مساعد الأمين العام لشؤون الشرق الأوسط، خالد خياري.

وأعرب خياري عن انزعاجه من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المستمر، بما في ذلك في القدس الشرقية، مؤكدا أن الاستيطان "يؤجج التوترات، ويعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ويهدد قابلية بقاء دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتصلة وذات سيادة في المستقبل".

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يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، قدم للمجلس الأسبوع الماضي، تقريره ربع السنوي بشأن تنفيذ القرار 2334 الصادر في 23 كانون الأول 2016 والذي يطالب إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.



وقال الخياري إنه يشعر بقلق عميق إزاء الترويج المنهجي للسياسات من قبل الحكومة الإسرائيلية لتعزيز مشاركة المسؤولين المدنيين في السيطرة على الضفة الغربية المحتلة، في حين كان يدعو بعض المسؤولين الحكوميين إلى ضم مناطق فيها.



وحث المسؤول الأممي حكومة إسرائيل على وقف جميع أنشطة الاستيطان على الفور، فضلا عن هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين، بما في ذلك المشاريع الإنسانية الممولة دوليا، ومنع تهجير الفلسطينيين، وفقا لالتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي.