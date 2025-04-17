الخميس 2025-04-17 07:30 ص
 

مجلس الأمن يناقش الحالة في ليبيا

أرشيفية
أرشيفية
 
الخميس، 17-04-2025 07:02 ص
الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الامن الدولي، اليوم الخميس، جلسة علنية بشأن الوضع في ليبيا يطلع الأعضاء خلالها على تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في البلاد.اضافة اعلان


ويعقد المجلس بعد ذلك جلسة مشاورات مغلقة بشأن البعثة وكذلك بشأن العقوبات المفروضة على ليبيا.

بترا
 
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