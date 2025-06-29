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مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية الاثنين

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 29-06-2025 08:28 ص
الوكيل الإخباري-  يعقد مجلس الأمن صباح يوم غد الاثنين جلسة مفتوحة حول "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".اضافة اعلان


و من المقرر ان يطلع مساعد الأمين العام لشؤون الشرق الأوسط، محمد خالد خياري أعضاء المجلس على آخر تقرير ربع سنوي للأمين العام حول تنفيذ القرار 2334 الخاص بالاستيطان.

وطالب القرار الصادر في 23 كانون الأول 2016. إسرائيل بوقف جميع أنشطتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وستلي الجلسة، جلسة مشاورات مغلقة في نفس اليوم.

بترا
 
gnews

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