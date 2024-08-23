مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية

الوكيل الإخباري- - عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس جلسته الشهرية بشأن فلسطين، استمع خلالها الاعضاء إلى إحاطة من منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند.

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