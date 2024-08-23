مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية

وقال المنسق الأممي، إن الوضع في المنطقة "قابل للاشتعال" وأن "خطأ في التقدير من شأنه أن يشعل سلسلة من التصعيدات التي لا يمكن السيطرة عليها" مضيفا أن الحرب "قد تزج بملايين الناس في الصراع".
-
أخبار متعلقة
-
جنوب لبنان.. تضرر سيارتين للدفاع المدني بقصف إسرائيلي
-
او تي في : هزة أرضية شديدة شعر بها معظم سكان بيروت
-
ايران: رئيس وزراء قطر سيزور طهران خلال الأيام المقبلة
-
حزب الله: استهدفنا جنود الاحتلال في محيط موقع الغجر
-
بوتين: القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة محطة كورسك النووية
-
صفارات الإنذار تدوي مجددا في كريات شمونة
-
إلهان عمر: بلينكن تعرض للإذلال في إسرائيل
-
إعادة انتخاب حمودة الصباغ رئيسا لمجلس الشعب السوري