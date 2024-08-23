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مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية

مجلس الأمن
مجلس الأمن
الجمعة، 23-08-2024 12:18 ص

الوكيل الإخباري-  - عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس جلسته الشهرية بشأن فلسطين، استمع خلالها الاعضاء إلى إحاطة من منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند.

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وقال المنسق الأممي، إن الوضع في المنطقة "قابل للاشتعال" وأن "خطأ في التقدير من شأنه أن يشعل سلسلة من التصعيدات التي لا يمكن السيطرة عليها" مضيفا أن الحرب "قد تزج بملايين الناس في الصراع".

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