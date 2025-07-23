الأربعاء 2025-07-23 11:30 ص
 

مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية

قاعة مجلس الأمن الدولي
قاعة مجلس الأمن الدولي
 
الأربعاء، 23-07-2025 09:17 ص
الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس الأمن الدولي جلسته الشهرية، الأربعاء، لمناقشة الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.اضافة اعلان


ويترأس وزير خارجية الباكستان، محمد إسحاق دار، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن لهذا الشهر، الجلسة المفتوحة ويشارك بها عشرات السفراء ممثلين لدولهم.
 
 
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