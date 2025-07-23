مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية

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الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي جلسته الشهرية، الأربعاء، لمناقشة الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. اضافة اعلان





ويترأس وزير خارجية الباكستان، محمد إسحاق دار، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن لهذا الشهر، الجلسة المفتوحة ويشارك بها عشرات السفراء ممثلين لدولهم.