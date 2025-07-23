مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية

ويترأس وزير خارجية الباكستان، محمد إسحاق دار، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن لهذا الشهر، الجلسة المفتوحة ويشارك بها عشرات السفراء ممثلين لدولهم.
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