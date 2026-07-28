مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية

07:48 م

الوكيل الإخباري- ناقش مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء الوضع في الشرق الأوسط لاسيما القضية الفلسطينية حيث استمع الأعضاء الى احاطة من نائب منسيق عملية السلام رامز الأكبروف. اضافة اعلان





وقال الاكبروف، ان التدهور السريع للوضع في الضفة الغربية يفاقم الظروف المقلقة أصلا في بقية أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، مع تزايد احتمالية حدوث تصعيد أوسع نطاقا ما لم تُتخذ خطوات فورية لتغيير هذا المسار.



وأشار الى وقوع إصابات في صفوف المدنيين الأسبوع الماضي بالضفة الغربية، وحدوث حالات نزوح وأضرار في الممتلكات، وتزايد انعدام الأمن في المجتمعات المتضررة، مشيرا الى أن هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد المجتمعات الفلسطينية والمنازل ودور العبادة والبنية التحتية المدنية استمرت بمستويات مثيرة للقلق.



وحث الأكبروف "إسرائيل على اتخاذ تدابير فورية وفعالة لمنع عنف المستوطنين، وحماية التجمعات الفلسطينية، وضمان محاسبة جميع الجناة"، محذرا من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وعمليات الهدم وتهجير الفلسطينيين، وفرض السلطات الإسرائيلية المزيد من القيود على الحركة وتسريعها جهود التوسع الاستيطاني.



وكرر التأكيد على أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، داعيا جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتغيير المسار الخطير للأحداث في الضفة الغربية.





