مجلس الأمن يناقش الملفين السياسي والإنساني في اليمن

الوكيل الإخباري- ناقش مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، الملفين السياسي والإنساني في اليمن واستمع الى إحاطتين من الأمانة العامة بهذا الشأن.

وقال المعبوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ إن تنفيذ وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد سيظل الأولوية القصوى، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستواصل جهودها لنزع فتيل التصعيد على خطوط التماس في جميع أنحاء اليمن.



وأشار الى إن الأطراف اليمنية – وعلى مدار الأسابيع العشرة الماضية – انخرطت في مفاوضات مباشرة برعاية الأمم المتحدة بشأن المحتجزين المرتبطين بالنزاع، لافتا إلى أن هذه الجولة تعد أطول جولة مفاوضات تُعقد حتى الآن حول هذه المسألة.



وأكد غروندبرغ أن هذه المحادثات تُظهر أن المفاوضات حول القضايا ذات الأهمية العميقة للجمهور اليمني لا تزال أمرا ممكنا، حتى في ظل المناخ الصعب الذي نعيشه اليوم، داعيا الأطراف إلى تقديم مزيد من التنازلات لفتح الباب أمام إطلاق سراح المحتجزين.



وبالشأن الإنساني، قالت مديرة الاستجابة للأزمات بدائرة تنسيق الشؤون الإنسانية، إيديم ووسورنو، إن أكثر من 22 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وهذا العدد في تزايد.



ونبهت إلى أن هذه الأزمة تؤثر بشدة وفي المقام الأول، على الفئات الأكثر ضعفا، مشيرة إلى أن أكثر من 18 مليون شخص يواجهون جوعا حادا فيما تتفاقم أزمة التغذية بشكل خطير حيث أنها تؤثر على 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة وكذلك على 1.3 مليون امرأة من الحوامل والمرضعات.