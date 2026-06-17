مجلس الأمن يناقش الملفين السياسي والإنساني في اليمن

ولفت غروندبرغ الى أن التطورات الإقليمية الأخيرة تتيح فرصة جديدة لدفع العملية السياسية في اليمن، داعيا الأطراف إلى استغلال هذه الفرصة لإحراز تقدم نحو إحياء عملية سياسية بوسعها إنهاء الصراع في البلاد بشكل مستدام.
من جانبه، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر لمجلس الامن إن "الأزمة الإنسانية في اليمن تتسارع"، مشيرا الى أن نسبة الأشخاص غير القادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية ارتفعت خلال شهر واحد فقط من نحو نصف السكان إلى ما يقارب 60 بالمائة.
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