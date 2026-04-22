مجلس الأمن يناقش الملف السوري اليوم

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الأربعاء، جلسة إحاطة بشأن سوريا، حيث يستمع الأعضاء الى إحاطات من الأمانة العامة بشأن الملفات السياسية والإنسانية والأطفال.





ويتوقع أن يقدم الإحاطة كل من نائب المبعوث الخاص لسوريا، كلاوديو كوردوني ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فانيسا فريزر.



وتعقب جلسة الإحاطة المفتوحة مشاورات مغلقة.





