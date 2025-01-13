مجلس الأمن يناقش الملف اللبناني

وأشارت بلاسخارت إلى انخفاض مستوى العنف بشكل ملحوظ عقب دخول وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني، مؤكدةً ضرورة تحقيق المزيد من التقدم في ما يخص انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة انتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد.
وشددت على أنه مع انقضاء ثلثي الفترة المحددة بـ 60 يومًا، "نحن الآن في المرحلة النهائية، وهي الأكثر أهمية" داعية جميع الأطراف إلى استثمار الوقت المتاح بشكل فعال والتوصل إلى تفاهم واضح ومشترك حول الوضع الحالي وكيفية إدارة التوقعات.
وأكدت المنسقة الخاصة ضرورة النظر أيضًا إلى ما بعد فترة الـ 60 يومًا، وبدء مناقشات معمقة حول "سبل تنفيذ القرار هذه المرة على جانبي الخط الأزرق، وفي لبنان، فيما يتجاوز ضفتي نهر الليطاني".
كما قدم احاطة وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جون بيير لاكروا.
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