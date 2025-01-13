مجلس الأمن يناقش الملف اللبناني

الوكيل الإخباري- عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، مشاورات حول الوضع في لبنان، حيث استمع الأعضاء إلى إحاطة قدمتها المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس بلاسخارت.

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وأشارت بلاسخارت إلى انخفاض مستوى العنف بشكل ملحوظ عقب دخول وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني، مؤكدةً ضرورة تحقيق المزيد من التقدم في ما يخص انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة انتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد.



وشددت على أنه مع انقضاء ثلثي الفترة المحددة بـ 60 يومًا، "نحن الآن في المرحلة النهائية، وهي الأكثر أهمية" داعية جميع الأطراف إلى استثمار الوقت المتاح بشكل فعال والتوصل إلى تفاهم واضح ومشترك حول الوضع الحالي وكيفية إدارة التوقعات.