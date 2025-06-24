مجلس الأمن يناقش الملف النووي الإيراني مساء الثلاثاء

ومن المتوقع أن تقدم وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو إحاطة حول أحدث تقرير للأمين العام بشأن تنفيذ القرار 2231، والذي تم توزيعه على أعضاء المجلس في 19 من الشهر الجاري بالإضافة إلى التطورات الأحدث.
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