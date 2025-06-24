الثلاثاء 2025-06-24 08:41 ص
 

مجلس الأمن يناقش الملف النووي الإيراني مساء الثلاثاء

ف
أرشيفية
 
الثلاثاء، 24-06-2025 08:19 ص
الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الثلاثاء جلسته نصف السنوية بشأن تنفيذ القرار 2231 الصادر في 20 تموز 2015، والذي أقر خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.اضافة اعلان


ومن المتوقع أن تقدم وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو إحاطة حول أحدث تقرير للأمين العام بشأن تنفيذ القرار 2231، والذي تم توزيعه على أعضاء المجلس في 19 من الشهر الجاري بالإضافة إلى التطورات الأحدث.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية 4 إصابات في 3 حوادث على الطرق الخارجية

ف

عربي ودولي مجلس الأمن يناقش الملف النووي الإيراني مساء الثلاثاء

ف

الوفيات وفيات الثلاثاء 24-6-2025

مقاتلات إسرائيلية

عربي ودولي غارات إسرائيلية واسعة على طهران استهدفت قيادات ومواقع استراتيجية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

أسواق ومال ترامب يضغط على شركات النفط: زيدوا الإنتاج فورًا

ا

عربي ودولي إعلام إسرائيلي: إغلاق المجال الجوي لإسرائيل حتى إشعار آخر

ا

عربي ودولي 5 دفعات صاروخية من إيران تضرب إسرائيل

سبائك ذهبية

أسواق ومال هدنة ترامب تُطيح بالذهب عالمياً .. وانخفاض كبير في الأسعار



 
 





الأكثر مشاهدة