الثلاثاء 2025-05-13 09:58 ص
 

مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني في القطاع اليوم

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 13-05-2025 07:38 ص
الوكيل الإخباري-  يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر الليلة جلسة بشأن القضية الفلسطينية.اضافة اعلان


ومن المقرر أن تركز الجلسة على الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

7ع

منوعات بالصور: تمساح بطول 9 أمتار يقتحم مدرسة أطفال في فلوريدا!

ل

اقتصاد محلي للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب بعد ارتفاعها في الأردن

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي

عربي ودولي دوتيرتي المحتجز لدى الجنائية الدولية ينافس على منصب عمدة في الفلبين

ل

أخبار محلية الأردن يؤكد رفضه لمشروع الاحتلال بتسوية الحقوق العقارية بالقدس

تعبيرية

منوعات كيف تعرف ما إذا كنت مطلوبًا لدى الإنتربول: تقديم طلبات الوصول إلى المعلومات

ل

أخبار محلية استمرار فعاليات وزارة المياه التوعوية في المدارس

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية إعلان هام جداً من وزارة التربية والتعليم لطلبة الصف التاسع

ت

فلسطين نتنياهو يعترف بتدمير المنازل في غزة عمدا



 
 





الأكثر مشاهدة