مجلس الأمن يناقش الوضع في السودان

واستمع الأعضاء إلى خطاب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي حذر من تداعيات الصراع على الاستقرار الإقليمي.
وقال إن الظروف ليست ملائمة لنشر قوة تابعة للأمم المتحدة في السودان، مقدما للمجلس توصيات لحماية المدنيين حسب طلب قرار المجلس رقم رقم 2736 الصادر في حزيران.
وبموجب القرار قدم الأمين العام عددا من التوصيات للمجلس، أولها، اتفاق الجانبين فورا على وقف الأعمال القتالية، وحماية المدنيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.
وأشار إلى أن الأمانة العامة للأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد للتواصل مع مجلس الأمن وجهات أخرى حول مجموعة من الوسائل التشغيلية التي يمكن أن تسهم بشكل مجدي في تقليص العنف وحماية المدنيين.
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