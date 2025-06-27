الجمعة 2025-06-27 11:49 ص
 

مجلس الأمن يناقش الوضع في السودان

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
 
الجمعة، 27-06-2025 08:28 ص

الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، جلسة مفتوحة، تليها مشاورات مغلقة بشأن السودان.

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وتعقد هذه الجلسة عملا بالقرار رقم 2715 المؤرخ في 1 كانون الأول 2023، الذي طلب من الأمين العام تقديم إحاطة كل 120 يوما حول "جهود الأمم المتحدة لدعم السودان في مسيرته نحو السلام والاستقرار".

 
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