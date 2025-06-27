مجلس الأمن يناقش الوضع في السودان

وتعقد هذه الجلسة عملا بالقرار رقم 2715 المؤرخ في 1 كانون الأول 2023، الذي طلب من الأمين العام تقديم إحاطة كل 120 يوما حول "جهود الأمم المتحدة لدعم السودان في مسيرته نحو السلام والاستقرار".
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