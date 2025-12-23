مجلس الأمن يناقش الوضع في السودان

الوكيل الإخباري- ناقش مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، الوضع المتدهور في السودان حيث استمع الأعضاء أولا الى إحاطة قدمها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري.

وقال خياري إن كل يوم يمر يجلب مستويات صادمة من العنف والدمار في السودان، حيث يعاني المدنيون "معاناة هائلة لا تُوصف، دون أي أفق لنهاية هذه المعاناة"، مشيرا الى أن الصراع تركز في منطقة كردفان في الأسابيع الأخيرة، حيث حققت قوات الدعم السريع "مكاسب كبيرة".