الثلاثاء 2025-12-23 08:30 ص

مجلس الأمن يناقش الوضع في السودان

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
الثلاثاء، 23-12-2025 08:24 ص

الوكيل الإخباري-   ناقش مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، الوضع المتدهور في السودان حيث استمع الأعضاء أولا الى إحاطة قدمها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري.

وقال خياري إن كل يوم يمر يجلب مستويات صادمة من العنف والدمار في السودان، حيث يعاني المدنيون "معاناة هائلة لا تُوصف، دون أي أفق لنهاية هذه المعاناة"، مشيرا الى أن الصراع تركز في منطقة كردفان في الأسابيع الأخيرة، حيث حققت قوات الدعم السريع "مكاسب كبيرة".


وأشار الى التقارير الأخيرة التي أفادت بأن أفرادا من القوات المسلحة السودانية انسحبوا من بابنوسة وهجليج إلى جنوب السودان، وأن قوات من جنوب السودان دخلت السودان لحماية البنية التحتية النفطية في هجليج، محذرا من أن هذه التطورات تعكس "الطبيعة المتزايدة التعقيد للصراع وأبعاده الإقليمية المتوسعة، وإذا لم يتم التصدي لهذه التطورات، فقد ينخرط جيران السودان في صراع إقليمي داخل السودان وحوله".

 
 


