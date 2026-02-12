الخميس 2026-02-12 09:51 ص

مجلس الأمن يناقش الوضع في اليمن اليوم

الخميس، 12-02-2026 08:29 ص

الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، جلسة بشأن الوضع في اليمن.

ومن المقرر أن يستمع الأعضاء الى إحاطة من الأمانة العامة للأمم المتحدة حول آخر المستجدات في البلاد.

 
 


