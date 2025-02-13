مجلس الأمن يناقش الوضع في اليمن

وقال غروندبرغ، إن اليمن تقف عند منعطف حرج آخر وأن التوصل إلى حل مستدام للصراع لا يزال ممكناً ولكنه يتطلب الالتزام والشجاعة والعمل من جميع الأطراف، داعيا الأطراف إلى الانخراط بحسن نية واتخاذ الخطوات اللازمة لتحويل الالتزامات إلى واقع.
وأضاف غروندبرغ، إنه وبينما يسعى إلى توضيحات بشأن اعتزام الولايات المتحدة إدراج أنصار الله على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، "فمن المهم أن نحمي الجهود الرامية إلى دفع عملية السلام إلى الأمام".
وأكد غروندبرغ التزامه بأداء واجباته وفقاً للتفويض الصادر عن مجلس الأمن لإنهاء الصراع في اليمن، حيث واصل انخراطه النشط مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، وكان آخرها في واشنطن، مضيفا أن "رسالتي للجميع تظل أن التسوية السياسية للصراع فقط هي التي ستدعم اليمنيين في تطلعاتهم إلى السلام الدائم. وهي أمر يمكن تحقيقه، وممكن، وعملي".
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