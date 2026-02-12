مجلس الأمن يناقش الوضع في اليمن

الوكيل الإخباري- عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، جلسته الشهرية لمناقشة الوضع في اليمن، حيث استمع الأعضاء إلى إحاطة من المبعوث الأممي هانس غروندبرغ.

اضافة اعلان



وقال غروندبرغ عبر تقنية الفيديو، إن الخطوات المتخذة حاليًا لتحسين ظروف المعيشة ودعم الاستقرار في مناطق الحكومة تكتسب أهمية بالغة، محذرًا من أن استمرار التوترات والحوادث الأمنية الأخيرة تؤكد هشاشة الوضع.