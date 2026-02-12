مجلس الأمن يناقش الوضع في اليمن

وقال غروندبرغ عبر تقنية الفيديو، إن الخطوات المتخذة حاليًا لتحسين ظروف المعيشة ودعم الاستقرار في مناطق الحكومة تكتسب أهمية بالغة، محذرًا من أن استمرار التوترات والحوادث الأمنية الأخيرة تؤكد هشاشة الوضع.
وأضاف، أنه يمكن لهذه الجهود أن تعيد قدرًا من الاستقرار وقابلية التنبؤ، بحيث تصبح حياة اليمنيين أقل تأثرًا بحالة الاضطراب والارتجال، وأكثر ارتكازًا على مؤسسات خاضعة للمساءلة تطبق القواعد بعدالة وتخدم المواطنين على نحو منصف.
