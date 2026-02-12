الخميس 2026-02-12 11:50 م

مجلس الأمن يناقش الوضع في اليمن

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن
 
الخميس، 12-02-2026 11:33 م

الوكيل الإخباري-    عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، جلسته الشهرية لمناقشة الوضع في اليمن، حيث استمع الأعضاء إلى إحاطة من المبعوث الأممي هانس غروندبرغ.

وقال غروندبرغ عبر تقنية الفيديو، إن الخطوات المتخذة حاليًا لتحسين ظروف المعيشة ودعم الاستقرار في مناطق الحكومة تكتسب أهمية بالغة، محذرًا من أن استمرار التوترات والحوادث الأمنية الأخيرة تؤكد هشاشة الوضع.


وأضاف، أنه يمكن لهذه الجهود أن تعيد قدرًا من الاستقرار وقابلية التنبؤ، بحيث تصبح حياة اليمنيين أقل تأثرًا بحالة الاضطراب والارتجال، وأكثر ارتكازًا على مؤسسات خاضعة للمساءلة تطبق القواعد بعدالة وتخدم المواطنين على نحو منصف.

 
 


