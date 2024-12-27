 
الجمعة 2024-12-27 10:33 ص
 

مجلس الأمن يناقش الوضع في سوريا

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 27-12-2024 09:22 ص
الوكيل الإخباري-   يناقش مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، في جلسة مشاورات مغلقة، الوضع في سوريا بناء على طلب من فرنسا وسلوفينيا.اضافة اعلان


ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن إحاطة لأعضاء المجلس بهدف إبقاء المجلس على علم بالتطورات في البلد.

بترا
 
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