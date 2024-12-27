مجلس الأمن يناقش الوضع في سوريا

ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن إحاطة لأعضاء المجلس بهدف إبقاء المجلس على علم بالتطورات في البلد.
بترا
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