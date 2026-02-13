الجمعة 2026-02-13 11:55 ص

مجلس الأمن يناقش الوضع في سوريا

مجلس الأمن الدولي
 
الجمعة، 13-02-2026 10:16 ص

الوكيل الإخباري-    يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، إحاطته الشهرية المفتوحة حول الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا، تتبعها مشاورات مغلقة.

ومن المتوقع، أن يقدم الإحاطة المبعوث الخاص المساعد لسوريا كلاوديو كوردوني، في أول إحاطة له منذ توليه هذا المنصب في مطلع العام الجاري.

 
 


