مجلس الأمن يناقش الوضع في سوريا

ومن المتوقع، أن يقدم الإحاطة المبعوث الخاص المساعد لسوريا كلاوديو كوردوني، في أول إحاطة له منذ توليه هذا المنصب في مطلع العام الجاري.
-
أخبار متعلقة
-
الولايات المتحدة.. إطلاق نار في جامعة كارولاينا الجنوبية يوقع قتيلين وجريحا
-
إطلاق سراح شخصيتين من الإصلاحيين اعتقلتا إثر التظاهرات في إيران
-
حاملة طائرات أميركية تتجه من الكاريبي للشرق الأوسط كجزء من الضغط على إيران
-
ترامب يجدد المطالبة بإصدار عفو عن نتنياهو المتهم بالفساد
-
مجلس الأمن يناقش الوضع في اليمن
-
ترامب: أعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الشهر المقبل
-
مسؤولان: ترامب سيعلن عن خطة لتمويل غزة خلال أول اجتماع لمجلس السلام
-
هذه الدول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان - اسماء