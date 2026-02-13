مجلس الأمن يناقش الوضع في سوريا

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، إحاطته الشهرية المفتوحة حول الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا، تتبعها مشاورات مغلقة.

