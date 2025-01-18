مجلس الأمن يناقش الوضع في لبنان والجولان المحتل

الوكيل الإخباري- عقد مجلس الأمن الدولي فجر اليوم، جلسة إحاطة بشأن القوات الأممية في لبنان والجولان، استمع الأعضاء خلالها إلى إحاطة من وكيل الأمين العام لعمليات السلام، جون بيير لاكروا، ومن قائد القوة الأممية في القدس المحتلة اللواء باتريك جوتشات.



وقال لاكروا إن السلطات اللبنانية ملتزمة بتنفيذ التزاماتها وفق إعلان وقف الأعمال العدائية وقرار مجلس الأمن 1701، موضحًا أن القوات المسلحة اللبنانية انتشرت في 93 موقعًا جنوب نهر الليطاني، بحلول 15 كانون الثاني، مقارنة بعشرة مواقع في السابع والعشرين من تشرين الثاني، وأن اليونيفيل ساعدتها في الانتشار في الكثير من هذه المواقع.



وأعرب لاكروا عن التفاؤل إزاء المعلومات عن أن خطة للانسحاب المتسلسل للجيش الإسرائيلي ونشر قوات الجيش اللبناني قُدمت لآلية وقف الأعمال العدائية في السادس من الشهر الحالي.



وقال لاكروا إن استمرار وجود القوات الإسرائيلية في لبنان ينتهك قرار مجلس الأمن رقم 1701 ويجب أن يتوقف، وحث الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب من الأرض اللبنانية بدون تأخير، "وبالتأكيد بنهاية الفترة المنصوص عليها في إعلان وقف الأعمال العدائية".



من جانبه، أكد اللواء باتريك جوتشات الصعوبات العملياتية التي واجهتها مهمته في الحفاظ على تفويضها وسط التوترات المتزايدة في المنطقة العازلة.



وأوضح "بينما كانت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك على اتصال مستمر مع المحاورين السوريين طوال هذه التطورات الأخيرة، فإن الاتصال بين قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك وسوريا متأثر"، مشيرًا إلى أن الجهود جارية لإنشاء قنوات اتصال مستقرة مع السلطات الفعلية.



وقال: لا تزال قوات حفظ السلام التابعة لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، بدعم من مراقبي هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (يونتسو)، في مواقعها قبل كانون الأول 2024 وهم يواصلون مهام رئيسية مثل مراقبة خط وقف إطلاق النار ودوريات خط وقف إطلاق النار.



وقال جوتشات إن قوات الدفاع الإسرائيلية قامت بأعمال بناء باستخدام معدات ثقيلة وإقامة اتصالات في منطقة الفصل كـ"إجراء دفاعي مؤقت"، لكنه أضاف أن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أبلغت الإسرائيليين أن وجودهم وأنشطتهم في هذه المنطقة ينتهك اتفاقية فض الاشتباك بين القوات لعام 1974.



وأضاف: لقد أثر وجود جيش الدفاع الإسرائيلي وحواجز الطرق بشكل خطير على القدرة العملياتية لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، مما أدى إلى تقليص تحركاتها من 55 إلى 60 عملية يوميًا إلى 10 مهام لوجستية أساسية فقط.



وأعرب سكان الجولان السوري المحتل عن مخاوفهم لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مطالبين قوات الدفاع الإسرائيلية بمغادرة قراهم، حيث ذكر البعض حالات تفتيش واعتقال لأقاربهم.

وفي هذا الشأن، قال جوتشات إن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تعمل على فهم ومعالجة هذه المظالم من خلال جهود الاتصال المستمرة.

اضافة اعلان



وشدد على أنه "من الضروري السماح لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بتنفيذ المهام الموكلة إليها دون عوائق"، وحث جميع الأطراف على الحفاظ على وقف إطلاق النار واحترام شروط اتفاقية عام 1974.



واختتم حديثه قائلاً: "نحن نعتمد على الدعم المستمر من الدول الأعضاء للعودة إلى التنفيذ الكامل للولاية".